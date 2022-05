Formula E: McLaren acquisirà Mercedes (Di sabato 14 maggio 2022) Le manovre della McLaren per entrare in Formula E sono finalmente giunte al termine. Stamattina è arrivata l’ufficialità: il team di Woking parteciperà alla stagione 2022/23, la nona del campionato elettrico nonché la prima della Gen3. Ma la notizia non è solo l’annuncio: la McLaren Formula E Team, infatti, acquisirà la Mercedes-EQ Formula E Team, passaggio che dovrebbe essere completato entro la fine dell’anno e che vedrà il team campione in carica entrare a far parte della famiglia McLaren, per quella che è una collaborazione storica, anche in Formula 1. Ian James continuerà a guidare il team. Ulteriori dettagli sul programma McLaren, tra cui i piloti, il fornitore di propulsori e gli sponsor, saranno annunciati ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 14 maggio 2022) Le manovre dellaper entrare inE sono finalmente giunte al termine. Stamattina è arrivata l’ufficialità: il team di Woking parteciperà alla stagione 2022/23, la nona del campionato elettrico nonché la prima della Gen3. Ma la notizia non è solo l’annuncio: laE Team, infatti,la-EQE Team, passaggio che dovrebbe essere completato entro la fine dell’anno e che vedrà il team campione in carica entrare a far parte della famiglia, per quella che è una collaborazione storica, anche in1. Ian James continuerà a guidare il team. Ulteriori dettagli sul programma, tra cui i piloti, il fornitore di propulsori e gli sponsor, saranno annunciati ...

