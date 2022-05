Firenze | fiuta e scova 4 etti di hashish Tutto merito di Onah il cane antidroga

Advertising

Corriere dello Sport

Il cane antidroga (archivio) Scovati 4 etti di droga in zona Leopolda a. La scoperta a opera di Onah , un cane antidroga della polizia, nel corso di controlli effettuati nella serata di ieri, 13 maggio. Si spiega dalla questura, Onah ha fiutato e fatto rinvenire ...... più o meno si è ripetuto allo stesso modo, con gol da centravanti chel'aria e intuisce ... Sabato in campionato la Lazio ha stravinto acon un palleggio 'basso', in modo da attrarre la ... Perché Dybala può andare alla Roma (AGR) Non si ferma il contrasto agli stupefacenti della Questura di Firenze, con controlli, arresti e anche con sequestri di droga.Intorno alle 20.30 di ieri sera, ONAH, l’unità cinofila della Polizia ...Firenze, 14 maggio 2022 - Scovati 4 etti di droga in zona Leopolda a Firenze. La scoperta a opera di Onah, un cane antidroga della polizia, nel corso di controlli effettuati nella serata di ieri, 13 m ...