Eurovision 2022, la finale stasera su Rai1 e RaiPlay in diretta: la scaletta e gli ospiti

stasera su Rai1 e RaiPlay, dalle 20:30, va in onda la finale di Eurovision 2022: ecco la scaletta delle esibizioni e gli ospiti previsti, primi fra tutti i Måneskin. Tutto è pronto a Torino per la finale dell'Eurovision Song Contest 2022, in onda stasera su Rai1 e in streaming su RaiPlay a partire dalle 20:35 (sarà possibile seguire la diretta anche su Radio 2 e, per gli italiani all'estero, grazie a Rai Italia). Una serata che designerà il vincitore di questa edizione dell'evento musicale più seguito al mondo, con il Televoto del pubblico che andrà ad aggiungersi a quello delle giurie. Uno spettacolo preceduto dall'anteprima con ...

