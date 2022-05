DIRETTA MotoGP, GP Le Mans 2022 LIVE: ultimi minuti di caccia alla top10! Quartararo vola su Marquez, Bastianini con il motore ko (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.33 Quartararo, Marquez e molti altri sono ai box in attesa dell’ultimo time attack. Procede Bezzecchi che fa segnare i suoi migliori parziali e sale in ottava posizione in 1:31.625 a 778 millesimi 10.32 Jack Miller si porta in seconda posizione a 198 millesimi dalla vetta, terzo Mir a 381 poi le Honda 10.31 Fabio Quartararo volaaaaaaaaaa!!!!!!! 1:30.847!!! Marquez risponde ma sbaglia nel T4 e rimane a 502 millesimi dal francese. Terzo Miller a 547, ora tocca a Bagnaia rispondere! 10.30 Pol Espargarò si mette in scia al numero 93 e si ferma a 277 millesimi da Quartararo, Di Giannantonio a sua volta ha problemi e torna ai box senza riuscire a portare a termine la pit-lane 10.29 Si lancia ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.33e molti altri sono ai box in attesa dell’ultimo time attack. Procede Bezzecchi che fa segnare i suoi migliori parziali e sale in ottava posizione in 1:31.625 a 778 millesimi 10.32 Jack Miller si porta in seconda posizione a 198 millesimi dvetta, terzo Mir a 381 poi le Honda 10.31 Fabioaaaaaaaaa!!!!!!! 1:30.847!!!risponde ma sbaglia nel T4 e rimane a 502 millesimi dal francese. Terzo Miller a 547, ora tocca a Bagnaia rispondere! 10.30 Pol Espargarò si mette in scia al numero 93 e si ferma a 277 millesimi da, Di Giannantonio a sua volta ha problemi e torna ai box senza riuscire a portare a termine la pit-lane 10.29 Si lancia ...

