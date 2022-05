Da 4 amiche e un paio di jeans al Met Gala: chi è davvero Blake Lively (Di sabato 14 maggio 2022) Blake Lively ha lasciato tutti senza fiato nel corso dell'ultimo Met Gala, dove ha sfilato con un abito di Atelier Versace ispirato alla città di New York: ma chi è l'attrice che ha sedotto gli Stati Uniti? Leggi su ilgiornale (Di sabato 14 maggio 2022)ha lasciato tutti senza fiato nel corso dell'ultimo Met, dove ha sfilato con un abito di Atelier Versace ispirato alla città di New York: ma chi è l'attrice che ha sedotto gli Stati Uniti?

Advertising

MarcoN17023399 : @doluccia16 Sto uscendo perché c'è mia figlia con un paio amiche che lo stanno guardando. È evidente la enorme diff… - ES4UR1T4 : devo confessarvi che la finlandia ha quel paio di punti in più perche la canzone si chiama come una delle mie migliori amiche - ilgiornale : Blake Lively ha lasciato tutti senza fiato nel corso dell'ultimo Met Gala, dove ha sfilato con un abito di Atelier… - zazoomblog : Da 4 amiche e un paio di jeans al Met Gala: chi è davvero Blake Lively - #amiche #jeans #Gala: #davvero #Blake - vaffanghoulo : Lo so lo so, sono un po’ monotematico ultimamente. Oggi mi sono esercitato con un paio di test per Informatica, ora… -