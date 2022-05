Contromano sulla superstrada: un morto e 4 feriti nello scontro frontale (Di sabato 14 maggio 2022) Un morto e quattro feriti: questo il tragico bilancio del terribile incidente avvenuto intorno alle 3.45 di oggi, sabato 14 maggio sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno, all'altezza dell'Interporto di Guasticce (Collesalvetti). La... Leggi su europa.today (Di sabato 14 maggio 2022) Un morto e quattro: questo il tragico bilancio del terribile incidente avvenuto intorno alle 3.45 di oggi, sabato 14 maggioFirenze-Pisa-Livorno, all'altezza dell'Interporto di Guasticce (Collesalvetti). La...

Advertising

Agenzia_Ansa : E' di un morto e quattro feriti il bilancio dello scontro frontale avvenuto nella notte sulla superstrada Firenze-L… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: E' di un morto e quattro feriti il bilancio dello scontro frontale avvenuto nella notte sulla superstrada Firenze-Livorno… - CiociariaO : Contromano in strada, nello scontro frontale muore un 26enne: 4 i feriti Tragedia prima dell’alba sulla Firenze-Pis… - infoitinterno : Jacopo Varriale, morto a 36 anni andando in contromano sulla superstrada per chilometri - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: E' di un morto e quattro feriti il bilancio dello scontro frontale avvenuto nella notte sulla superstrada Firenze-Livorno… -