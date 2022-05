Contromano in superstrada, scontro fra auto: un morto e 4 feriti (Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) – E’ di un morto e quattro feriti il bilancio di un incidente stradale, avvenuto la notte scorsa intorno alle 4, in seguito uno scontro frontale tra due auto lungo la superstrada Firenze-Pisa-Livorno, poco dopo l’uscita Interporto Est a Livorno, in direzione del capoluogo toscano. Secondo una prima ricostruzione, una delle due auto era finita Contromano sulla superstrada. Nello scontro è deceduto un uomo di 36 anni, originario di San Miniato in provincia di Pisa, che era alla guida della vettura che stava guidando Contromano. Sull’altra auto viaggiavano quattro giovani, tra i 23 e i 26 anni, che sono rimasti feriti in maniera grave. Sul posto sono intervenuti i vigili del ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) – E’ di une quattroil bilancio di un incidente stradale, avvenuto la notte scorsa intorno alle 4, in seguito unofrontale tra duelungo laFirenze-Pisa-Livorno, poco dopo l’uscita Interporto Est a Livorno, in direzione del capoluogo toscano. Secondo una prima ricostruzione, una delle dueera finitasulla. Nelloè deceduto un uomo di 36 anni, originario di San Miniato in provincia di Pisa, che era alla guida della vettura che stava guidando. Sull’altraviaggiavano quattro giovani, tra i 23 e i 26 anni, che sono rimastiin maniera grave. Sul posto sono intervenuti i vigili del ...

