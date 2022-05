Come Ryanair sta trollando gli investitori in cryptovalute (Di sabato 14 maggio 2022) Viaggiare in prima classe su un aereo vs viaggiare su Ryanair. Spesso è stato oggetto di meme e di prese in giro via web. Adesso, è stata proprio la compagnia low cost a provare a sfruttare questa dicotomia per cavalcare il tema social del momento, quantomeno su Twitter. Stiamo parlando, ovviamente, del grande periodo di difficoltà che stanno vivendo le cryptovalute, con il crollo del loro valore, il primo così pesante da almeno due anni a questa parte. Se in questo biennio, infatti, la posizione dell’investitore in cryptovaluta (ad esempio, in Bitcoin) aveva dato l’impressione di poter essere abbastanza invidiabile vista la grande crescita di valore che si è registrata, negli ultimi giorni il mercato sembra essere andato pesantemente in controtendenza, con una spiccata tendenza verso il basso. Il panico che ne è seguito e azioni dettate da impulso e ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 14 maggio 2022) Viaggiare in prima classe su un aereo vs viaggiare su. Spesso è stato oggetto di meme e di prese in giro via web. Adesso, è stata proprio la compagnia low cost a provare a sfruttare questa dicotomia per cavalcare il tema social del momento, quantomeno su Twitter. Stiamo parlando, ovviamente, del grande periodo di difficoltà che stanno vivendo le, con il crollo del loro valore, il primo così pesante da almeno due anni a questa parte. Se in questo biennio, infatti, la posizione dell’investitore in cryptovaluta (ad esempio, in Bitcoin) aveva dato l’impressione di poter essere abbastanza invidiabile vista la grande crescita di valore che si è registrata, negli ultimi giorni il mercato sembra essere andato pesantemente in controtendenza, con una spiccata tendenza verso il basso. Il panico che ne è seguito e azioni dettate da impulso e ...

