Boxe femminile | Irma Testa vola ai quarti dei Mondiali | soffre con Kruk | vince e ora la medaglia è a un passo

(Di sabato 14 maggio 2022)si è qualificata aidi finale dei2022 di, in corso di svolgimento a Istanbul (Turchia). L’azzurra ha sconfitto la rognosa polacca Sandra Krystynacon verdetto unanime (5-0), ma il match è stato decisamente equilibrato e complicato, più di quanto possa dire il verdetto finale. La campana non ha complessivamente brillato, ma con esperienza e con grande acume tecnico-tattico è riuscita a conquistare un complicato passaggio del turno: tra due giorni tornerà sul ring per fronteggiare l’uzbeka Sitora Turdibekova, l’obiettivo è quello di proseguire la propria avventura nella categoria fino a 57 kg di questa rassegna iridata. La 24enne, bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha iniziato l’incontro in maniera accorta e ha subito la ...

Torre Annunziata . L'avventura al Mondiale di Istanbul di Irma Testa è iniziata come meglio non poteva. Un ko tecnico alla seconda ripresa le ha consentito di superare il primo scoglio rappresentato ...