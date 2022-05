Beatrice Valli svela i particolari del matrimonio con Marco Fantini

Leggi su vitadavips.myblog

(Di sabato 14 maggio 2022) Il giorno del fatidico ‘sì’ è sempre più vicino.convoleranno a nozze il prossimo 29 maggio a Capri. Intanto fervono i preparativi per il grande giorno e l’influencer non sta più nella pelle. Come lei anche i suoi followers sono trepidanti e vogliono sapere qualcosa in più sul