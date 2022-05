Arnautovic, sfida a tre in Serie A: Juve, Napoli e Roma sull’austriaco (Di sabato 14 maggio 2022) sfida a tre in Serie A per il cartellino di Marko Arnautovic. sull’austriaco le attenzioni di Juve, Napoli e Roma E’ Marko Arnautovic il nome a sorpresa per il calciomercato della Juve. Come riferisce il giornalista Alfredo Pedullà, infatti, negli ultimi giorni i bianconeri avrebbero effettuato dei sondaggi per l’attaccante austriaco del Bologna. Il 33enne è considerato come un profilo esperto in grado di poter fare da vice al bomber titolare Vlahovic. Oltre alla Juve, anche Napoli e Roma sarebbero interessati ad Arnautovic che ha segnato 14 gol in Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 14 maggio 2022)a tre inA per il cartellino di Markole attenzioni diE’ Markoil nome a sorpresa per il calciomercato della. Come riferisce il giornalista Alfredo Pedullà, infatti, negli ultimi giorni i bianconeri avrebbero effettuato dei sondaggi per l’attaccante austriaco del Bologna. Il 33enne è considerato come un profilo esperto in grado di poter fare da vice al bomber titolare Vlahovic. Oltre alla, anchesarebbero interessati adche ha segnato 14 gol inA. L'articolo proviene da Calcio News 24.

