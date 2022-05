Uomini e Donne anticipazioni: Ida e Riccardo tornano insieme? Il colpo di scena (Di venerdì 13 maggio 2022) Mercoledì 11 maggio è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne e le anticipazioni sono a dir poco esilaranti. Il contenuto di quanto accaduto andrà in onda nelle prossime settimane. Ida e Riccardo daranno luogo ad un colpo di scena inatteso. I due balleranno insieme commossi sotto le note della canzone con cui L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 13 maggio 2022) Mercoledì 11 maggio è stata effettuata una nuova registrazione die lesono a dir poco esilaranti. Il contenuto di quanto accaduto andrà in onda nelle prossime settimane. Ida edaranno luogo ad undiinatteso. I due ballerannocommossi sotto le note della canzone con cui L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

_Nico_Piro_ : #5maggio in #Ucraina 3,238 civili uccisi (1,162 uomini , 738 donne, 71 bambine 84 bambini, 72 minori e 1,111 adulti… - GiuseppeConteIT : Dopo gli attacchi politici subiti in questi giorni, oggi arriva una grave minaccia, un gesto intimidatorio proprio… - TizianaFerrario : metti 500 mila uomini insieme dagli da bere e le molestie di ALCUNI alle donne sono assicurate. Gli ALTRI fanno fin… - VicolodelleNews : #UominieDonne, Federica Aversano non disdegna affatto Riccardo Guarnieri. Ecco come risponde alle sue 'attenzioni'… - BaesiGianpiero : RT @HoaraBorselli: E mentre a #Rimini si registrano traumi per cappelli messi in testa a donne contro la propria volontà, creando forti sho… -