Ultime Notizie Roma del 13-05-2022 ore 12:10 (Di venerdì 13 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale l’ho ritrovato sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione prendo la Finlandia ad aderire all’alleanza Atlantica alla Nato punta a creare un nuovo fronte della minaccia militare alla Russia lo afferma il Ministero degli Esteri di Mosca citato dalla tassa in questo caso il Cremlino prenderà contromisure tecniche militari e di altro tipo Helsinki dovrebbe rendersi conto dice il Ministero russo delle sue responsabilità delle conseguenze di un possibile ingresso nella nato è il vice presidente del consiglio di sicurezza Russo Nedved sottolinea che un simile completa sempre il rischio di trasformarsi in una guerra nucleare totali e sarebbe uno scenario disastro per tutti e la gazprom annuncia che smetterà di utilizzare un gasdotto chiave per il transito del gas attraverso la Polonia vuole il prezzo in Europa ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 13 maggio 2022)dailynews radiogiornale l’ho ritrovato sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione prendo la Finlandia ad aderire all’alleanza Atlantica alla Nato punta a creare un nuovo fronte della minaccia militare alla Russia lo afferma il Ministero degli Esteri di Mosca citato dalla tassa in questo caso il Cremlino prenderà contromisure tecniche militari e di altro tipo Helsinki dovrebbe rendersi conto dice il Ministero russo delle sue responsabilità delle conseguenze di un possibile ingresso nella nato è il vice presidente del consiglio di sicurezza Russo Nedved sottolinea che un simile completa sempre il rischio di trasformarsi in una guerra nucleare totali e sarebbe uno scenario disastro per tutti e la gazprom annuncia che smetterà di utilizzare un gasdotto chiave per il transito del gas attraverso la Polonia vuole il prezzo in Europa ...

