Ultime Notizie – Pechino Express 2022 | trionfano I Pazzeschi | Victoria Cabello e Paride Vitale vincitori

I Pazzeschi vincono Pechino Express: lo show incorona Victoria Cabello e Paride Vitale che trionfano allarrivo al Roof dell'Emirates Grand Hotel di Dubai, immersi tra i grattacieli della metropoli degli Emirati Arabi. La coppia vincitrice ha battuto di un soffio 'Mamma e Figlia', Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, seconde classificate. 'Gli Sciacalli' Aurora Leone e Fru, terzi, hanno dovuto abbandonare la gara dopo la prova di metà tappa, a un passo dalla finalissima a due. A guidare le coppie fino alla fine Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio, i due condottieri delle puntate di questa stagione della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia. Dopo aver visitato e gareggiato in Turchia, Uzbekistan, Giordania e, appunto, Emirati Arabi.

