Ucraina, Caracciolo a La7: “Stanno venendo al pettine i nodi della sanzioni volute dagli Usa. Zelensky? Ha problemi sul fronte interno” (Di venerdì 13 maggio 2022) “Al presidente Zelensky non sono piaciute le dichiarazioni di Draghi e quelle di Biden sulla necessità di trovare una via d’uscita. E questo perché comincia ad avere problemi interni, in particolare con il reggimento Azov. “. Così il direttore di Limes , Lucio Caracciolo, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, ha commentato le ultime dichiarazioni del presidente Ucraino rilasciate a Porta a Porta. Caracciolo fa notare come i problemi interni al governo di Kiev, uniti a “un atteggiamento più compromissorio dei principali paesi occidentali, rischi di “inasprire la situazione ancora di più”. E poi ha proseguito parlando della visita di Draghi negli Stati Uniti. “Stanno venendo al pettine i nodi delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) “Al presidentenon sono piaciute le dichiarazioni di Draghi e quelle di Biden sulla necessità di trovare una via d’uscita. E questo perché comincia ad avereinterni, in particolare con il reggimento Azov. “. Così il direttore di Limes , Lucio, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, ha commentato le ultime dichiarazioni del presidente Ucraino rilasciate a Porta a Porta.fa notare come iinterni al governo di Kiev, uniti a “un atteggiamento più compromissorio dei principali paesi occidentali, rischi di “inasprire la situazione ancora di più”. E poi ha proseguito parlandovisita di Draghi negli Stati Uniti. “aldelle ...

Advertising

La7tv : #ottoemezzo Perché è importante inviare armi all'#Ucraina? La risposta di Lucio Caracciolo a Lilli Gruber #guerra… - xenossy : SI comprende cosa intende #Caracciolo per 'congelamento della situazione' in #Ucraina se non procede né l' azione r… - Comemigirano : Ve lo dicevo da tempo che è meglio per tutti se l'Ucraina stra-perde. Dovevano lasciare che Putin la ripulisse dai… - Beatrix_aka_BM : RT @GiampaoloGalli: Ho stima di #Caracciolo. Ma sono amareggiato dalla sua descrizione di una guerra fra Usa e Russia in Ucraina. Questa è… - EmanueleTasina1 : RT @La7tv: #ottoemezzo Perché è importante inviare armi all'#Ucraina? La risposta di Lucio Caracciolo a Lilli Gruber #guerra #war #UkraineW… -