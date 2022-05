Traffico Roma del 13-05-2022 ore 13:30 (Di venerdì 13 maggio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati redazione Massimo veschi rallentamenti e code per lavori si incontrano sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra la Pontina e l’abbia rallentamenti tangenziale lungo via del Foro Italico tra le uscite Tor di Quinto e via dei Campi Sportivi direzione Salaria poi abbiamo ancora il CUD e nelle due direzioni sulla via Pontina in avvicinamento al cantiere di Castel di Decima fuori città code per incidente sulla A1 Roma Napoli tra Colleferro e Anagni Fiuggi direzione Napoli rientriamo in città e troviamo incolonnamenti su Viale Trastevere dal Ministero dell’Istruzione ponte Garibaldi a causa anche qui di un incidente e nel pomeriggio dalle 16:30 è in programma una manifestazione proprio nei pressi del Ministero dell’Istruzione possibili le ripercussioni al Traffico su Viale Trastevere ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 13 maggio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati redazione Massimo veschi rallentamenti e code per lavori si incontrano sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra la Pontina e l’abbia rallentamenti tangenziale lungo via del Foro Italico tra le uscite Tor di Quinto e via dei Campi Sportivi direzione Salaria poi abbiamo ancora il CUD e nelle due direzioni sulla via Pontina in avvicinamento al cantiere di Castel di Decima fuori città code per incidente sulla A1Napoli tra Colleferro e Anagni Fiuggi direzione Napoli rientriamo in città e troviamo incolonnamenti su Viale Trastevere dal Ministero dell’Istruzione ponte Garibaldi a causa anche qui di un incidente e nel pomeriggio dalle 16:30 è in programma una manifestazione proprio nei pressi del Ministero dell’Istruzione possibili le ripercussioni alsu Viale Trastevere ...

