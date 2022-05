Sud: Draghi, 'collaborazione tra investimenti pubblici e privati, puntare sui talenti' (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Il Mezzogiorno ha tutto il potenziale per convergere rapidamente verso il Centro-Nord. Per farlo, serve prima di tutto la giusta collaborazione tra investimenti pubblici e privati". Così il premier Mario Draghi al Forum 'Verso Sud' in corso a Sorrento. "Serve rafforzare la capacità amministrativa, a partire dalla giustizia, formare le competenze necessarie. E serve - ha aggiunto Draghi - puntare sui talenti troppo spesso lasciati ai margini, a partire dai giovani e dalle donne. L'Italia e l'Unione Europea devono collaborare per agevolare questo processo". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Il Mezzogiorno ha tutto il potenziale per convergere rapidamente verso il Centro-Nord. Per farlo, serve prima di tutto la giustatra". Così il premier Marioal Forum 'Verso Sud' in corso a Sorrento. "Serve rafforzare la capacità amministrativa, a partire dalla giustizia, formare le competenze necessarie. E serve - ha aggiuntosuitroppo spesso lasciati ai margini, a partire dai giovani e dalle donne. L'Italia e l'Unione Europea devono collaborare per agevolare questo processo".

Advertising

AdolfoRossi1 : RT @Ambrosetti_: #VersoSud 'Lavorare per la stabilizzazione politica della regione #sud del #Mediterraneo e rafforzare le catene di approvv… - AlleAzzoni : RT @Ambrosetti_: #VersoSud 'Lavorare per la stabilizzazione politica della regione #sud del #Mediterraneo e rafforzare le catene di approvv… - AlleAzzoni : RT @Ambrosetti_: La prosperità del #Sud dipende dal suo 'mar tranquillo', il #Mediterraneo che è un vantaggio strategico da cogliere, il po… - Nonnadinano : RT @dariodangelo91: Mario #Draghi sta prendendo la parola al Forum 'Verso Sud' a #Sorrento organizzato dalla ministra @mara_carfagna. Ripo… - AlleAzzoni : RT @Ambrosetti_: 'Acceleriamo più di quanto fatto finora gli investimenti in energie rinnovabili: il Sud è centrale in questo processo che… -