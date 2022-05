Rhove, Shakerando si conferma la canzone più venduta della settimana (Di venerdì 13 maggio 2022) Rhove e la sua hit Shakerando si riconfermano alla prima posizione della classifica singoli italiana (FIMI) per la quarta settimana consecutiva Rhove continua a volare alto nelle classifiche: il suo rap positivo ed energico e la sua hit Shakerando (Virgin Records/Universal Music Italia/Milano Ovest) si riconfermano alla prima posizione della classifica singoli italiana (FIMI) per la quarta settimana consecutiva. Un traguardo importantissimo per Rhove, nuovo fenomeno della musica che sta letteralmente spopolando ovunque con i suoi brani. Tutti ballano le sue canzoni, in strada, nelle discoteche, addirittura negli stadi, dove i tifosi italiani hanno preso ad intonare ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 13 maggio 2022)e la sua hitsi rino alla prima posizioneclassifica singoli italiana (FIMI) per la quartaconsecutivacontinua a volare alto nelle classifiche: il suo rap positivo ed energico e la sua hit(Virgin Records/Universal Music Italia/Milano Ovest) si rino alla prima posizioneclassifica singoli italiana (FIMI) per la quartaconsecutiva. Un traguardo importantissimo per, nuovo fenomenomusica che sta letteralmente spopolando ovunque con i suoi brani. Tutti ballano le sue canzoni, in strada, nelle discoteche, addirittura negli stadi, dove i tifosi italiani hanno preso ad intonare ...

