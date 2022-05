Papa Francesco in Canada a fine luglio: le date del Viaggio Apostolico (Di venerdì 13 maggio 2022) Città del Vaticano – “Accogliendo l’invito delle Autorità civili ed ecclesiali e delle comunità indigene, il Santo Padre Francesco compirà un Viaggio Apostolico in Canada dal 24 al 30 luglio prossimo, visitando le città di Edmonton, Quebec ed Iqaluit. Il programma e gli ulteriori dettagli del Viaggio saranno resi noti nelle prossime settimane”. Lo fa sapere il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni. Si concretizza così il desiderio espresso dallo stesso Pontefice di far visita alle terre degli indigeni canadesi vittime di abusi e violenze da parte delle istituzioni cattoliche (leggi qui). (Il Faro online) Foto © Vatican Media – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Papa & Vaticanoilfaroonline.it è su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 13 maggio 2022) Città del Vaticano – “Accogliendo l’invito delle Autorità civili ed ecclesiali e delle comunità indigene, il Santo Padrecompirà unindal 24 al 30prossimo, visitando le città di Edmonton, Quebec ed Iqaluit. Il programma e gli ulteriori dettagli delsaranno resi noti nelle prossime settimane”. Lo fa sapere il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni. Si concretizza così il desiderio espresso dallo stesso Pontefice di far visita alle terre degli indigeni canadesi vittime di abusi e violenze da parte delle istituzioni cattoliche (leggi qui). (Il Faro online) Foto © Vatican Media – Clicca qui per leggere tutte le notizie di& Vaticanoilfaroonline.it è su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con ...

Advertising

Avvenire_Nei : #Draghi: la guerra è entrata una nuova fase, necessario il dialogo - Agenzia_Ansa : UCRAINA | L'appello delle mogli dei soldati del Battaglione Azov nell'acciaieria Azovstal a Mariupol, a Papa France… - vaticannews_it : Messaggio di #PapaFrancesco per la 108ma Giornata Mondiale del #Migrante e #Rifugiato: “Il loro lavoro, la loro cap… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Papa Francesco annuncia visita in Canada dal 24 al 30 luglio #PapaFrancesco - MediasetTgcom24 : Papa Francesco annuncia visita in Canada dal 24 al 30 luglio #PapaFrancesco -