Obbligo mascherine a scuola | un gruppo di genitori chiede lo stop | si aspettano riscontri

di Sara Gandini, epidemiologa/biostatistica, Elena Dragagna, avvocato, Francesco Pigozzo e Daniela Martinelli (Gli Spaesati) Un gruppo di genitori di bambini e ragazzi che frequentano le scuole milanesi, sostenuto da studiosi e scienziati, prendendo spunto da altre città si è mobilitato per chiedere all'Ufficio Scolastico Territoriale e Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del Comune Silvio Premoli di far arrivare al Ministero dell'Istruzione, al governo tutto e al Parlamento un forte messaggio di dissenso rispetto al prolungamento gratuito della mascherina per alunni e studenti scolastici. L'iniziativa è stata sostenuta anche da Saverio Mauro Tassi con il gruppo scuola uguale x tutti, da Claudia Cipriani con il gruppo REM e dal pedagogista Daniele Novara.

