Nato, la Turchia «non vede con favore l’ingresso di Finlandia e Svezia» (Di venerdì 13 maggio 2022) Le parole del presidente turco Recep Tayyp Erdogan arrivano anche se la Turchia non ha ancora espresso una posizione ufficiale in merito: i Paesi scandinavi, secondo il leader di Ankara, sono «la casa d’accoglienza dei terroristi curdi». Leggi su corriere (Di venerdì 13 maggio 2022) Le parole del presidente turco Recep Tayyp Erdogan arrivano anche se lanon ha ancora espresso una posizione ufficiale in merito: i Paesi scandinavi, secondo il leader di Ankara, sono «la casa d’accoglienza dei terroristi curdi».

