Massimo Ranieri torna sui social e spiega come sta dopo la caduta durante il concerto (Di venerdì 13 maggio 2022) Grande preoccupazione per tutti i fan di Massimo Ranieri e per le persone a lui care, dopo la caduta dal palco durante un concerto a Napoli. Per fortuna però, tutto è andato nel migliore dei modi. Il cantante, tramite il suo staff, aveva già fatto sapere di stare abbastanza bene, nei giorni scorsi, e oggi, via social, ha spiegato come sta. Tutto è bene quel che finisce bene e siamo davvero felici che Massimo non abbia riportato ferite o traumi più gravi. Con una caduta di quel genere, ci si poteva aspettare anche un epilogo diverso. Le parole di Massimo Ranieri sui social: come sta il cantante dopo aver ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 13 maggio 2022) Grande preoccupazione per tutti i fan die per le persone a lui care,ladal palcouna Napoli. Per fortuna però, tutto è andato nel migliore dei modi. Il cantante, tramite il suo staff, aveva già fatto sapere di stare abbastanza bene, nei giorni scorsi, e oggi, via, hatosta. Tutto è bene quel che finisce bene e siamo davvero felici chenon abbia riportato ferite o traumi più gravi. Con unadi quel genere, ci si poteva aspettare anche un epilogo diverso. Le parole disuista il cantanteaver ...

