Maneskin | polemiche dopo l’uscita del nuovo singolo | “È un plagio ai Nirvana”

Leggi su webmagazine24

(Di venerdì 13 maggio 2022) Ihanno pubblicato da poche ore ilSupermodel. L’attesodella band italiana inizia già a dividere. Sui social infatti non pochi commenti parlano di troppa somiglianza, se non addirittura, con un celebre brano dei. Non sono passate nemmeno 24 ore daldel brano e già non mancano le. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Enrico Ruggeri live report della data zero del tour Rovazzi insieme a J-Ax:Umbria Jazz edizione 2019 da record Marcello Parrilli: le “Moderne Solitudini” di questo futuro Ozzy Osbourne deve sottoporsi ad un...