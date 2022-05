Lukaku libero di parlare col proprietario | Tuchel se la ride

(Di venerdì 13 maggio 2022) Il tecnico del Chelsea sull'attaccante belga ex Inter: "Forse non sta pianificando dicon me..."

Advertising

fcin1908it : VIDEO / Tuchel: “Lukaku? Libero di parlare col proprietario. Vediamo se ci riuscirà…” -

Corriere dello Sport

Il tecnico del Chelsea sull'attaccante belga ex Inter: "Forse non sta pianificando di parlare con me..."... lasciatodalla Juventus - l'estate potrebbe riservare anche qualche cessione dolorosa. ...sono i big in uscita Se l'anno scorso a salutare l' Inter - non senza polemiche - sono statie ... Tuchel: "Lukaku Libero di parlare col proprietario..." NON A MIO NOME – Romelu Lukaku tuona dal suo account Instagram replicando molto probabilmente alle fresche dichiarazioni del suo agente, Federico Pastorello, che ha detto come qualche problema al ...Calciomercato Inter, Pastorello fa chiarezza su Lukaku. Infine, al termine dell’intervista rilasciata al quotidiano Pastorello si è espresso così anche sulle ricche commissioni per gli agenti: “Non si ...