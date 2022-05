L’Equipe: “Il Psg ha scelto: punta su Donnarumma, Keylor Navas verso l’addio” (Di venerdì 13 maggio 2022) Donnarumma l’aveva detto: “L’alternanza tra me e Navas? Penso che non dovrebbe esserci, il club deve fare delle scelte”. E la scelta il Psg l’ha fatta: Gigio Donnarumma si prende i pali della società parigina e vince il ballottaggio con l’ex Real Madrid. L’indiscrezione arriva dalla Francia, da una fonte autorevole come L’Equipe. Il Psg sfoltirà la rosa e intende separarsi dei quattro portieri presenti: Keylor Navas, Sergio Rico, Marcin Bulka e Alphonse Areola. Gigio Donnarumma sarà il numero 1 indiscusso del Psg, che conferma la fiducia al classe 1999 in una stagione di alti e bassi. Anche Navas aveva seguito le orme di Gigio parlando della situazione: “Sto bene a Parigi, ma va presa una decisione, voglio giocare”. Secondo L’Equipe, ... Leggi su sportface (Di venerdì 13 maggio 2022)l’aveva detto: “L’alternanza tra me e? Penso che non dovrebbe esserci, il club deve fare delle scelte”. E la scelta il Psg l’ha fatta: Gigiosi prende i pali della società parigina e vince il ballottaggio con l’ex Real Madrid. L’indiscrezione arriva dalla Francia, da una fonte autorevole come. Il Psg sfoltirà la rosa e intende separarsi dei quattro portieri presenti:, Sergio Rico, Marcin Bulka e Alphonse Areola. Gigiosarà il numero 1 indiscusso del Psg, che conferma la fiducia al classe 1999 in una stagione di alti e bassi. Ancheaveva seguito le orme di Gigio parlando della situazione: “Sto bene a Parigi, ma va presa una decisione, voglio giocare”. Secondo, ...

Advertising

Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: Secondo l'Equipe, il #Psg ha scelto: punta su #Donnarumma, via #Navas - sportface2016 : Secondo l'Equipe, il #Psg ha scelto: punta su #Donnarumma, via #Navas - ilcirotano : L'Equipe: il Psg ha scelto Gigio. Donnarumma 'para' la concorrenza di Navas - - ETGazzetta : L'Equipe: #Donnarumma 'para' la concorrenza di Navas, il Psg ha scelto Gigio - CalcioPillole : Come riportato dall'Equipe, l'attuale allenatore del #RiverPlate è finito nel mirino del #PSG per la prossima stagi… -