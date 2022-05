L'AX Armani Milano perde per tutti i playoff il play Malcolm Delaney (Di venerdì 13 maggio 2022) Saranno playoff in salita per l'AX Armani Milano che in tutta questa post season dovrà rinunciare all'esperto e talentuoso regista americano Malcolm Delaney. L'infortunio alle parete addominale subito tre settimane fa dall'ex Barcellona nella seconda gara casalinga della serie di Eurolega contro l'Anadolu Efes si è rivelato molto più complesso del previsto. Il 33enne play statunitense dovrà restare fermo per altre 5-6 settimane per una serie di terapie riabilitative. La sua stagione è conclusa e di fatto anche il suo impegno con l'Olimpia, che non dovrebbe confermarlo dopo un biennio di alti e bassi e una stagione non convincente, in cui spesso è stato additato dalla tifoseria biancorossa come il capro espiatorio dopo alcune sconfitte. Il giocatore ha però voluto ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Sarannoin salita per l'AXche in tutta questa post season dovrà rinunciare all'esperto e talentuoso regista americano. L'infortunio alle parete addominale subito tre settimane fa dall'ex Barcellona nella seconda gara casalinga della serie di Eurolega contro l'Anadolu Efes si è rivelato molto più complesso del previsto. Il 33ennestatunitense dovrà restare fermo per altre 5-6 settimane per una serie di terapie riabilitative. La sua stagione è conclusa e di fatto anche il suo impegno con l'Olimpia, che non dovrebbe confermarlo dopo un biennio di alti e bassi e una stagione non convincente, in cui spesso è stato additato dalla tifoseria biancorossa come il capro espiatorio dopo alcune sconfitte. Il giocatore ha però voluto ...

