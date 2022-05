L’allarme di Seul: «La Corea del Nord è pronta per nuovo test nucleare» (Di venerdì 13 maggio 2022) «La Corea del Nord sembra essere pronta per un nuovo test nucleare». A lanciare L’allarme è il funzionario dell’Ufficio presidenziale di Seul, citato dall’agenzia di stampa sudCoreana Yonhap. Se effettuato sarebbe il settimo test del Paese e il primo dal 2017, quando il leader Kim Jong-un annunciò una moratoria volontaria sulla sperimentazione atomica e di missili. «Prima del test nucleare», ha continuato il funzionario, «il Nord potrebbe lanciare altri missili balistici». Proprio nelle ultime ore la Nord Corea aveva lanciato tre missili balistici verso il mar del Giappone. Il nuovo lancio è avvenuta a distanza di ... Leggi su open.online (Di venerdì 13 maggio 2022) «Ladelsembra essereper un». A lanciareè il funzionario dell’Ufficio presidenziale di, citato dall’agenzia di stampa sudna Yonhap. Se effettuato sarebbe il settimodel Paese e il primo dal 2017, quando il leader Kim Jong-un annunciò una moratoria volontaria sulla sperimentazione atomica e di missili. «Prima del», ha continuato il funzionario, «ilpotrebbe lanciare altri missili balistici». Proprio nelle ultime ore laaveva lanciato tre missili balistici verso il mar del Giappone. Illancio è avvenuta a distanza di ...

