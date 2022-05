La Corea del Nord conferma la prima morte per Covid-19 (Di venerdì 13 maggio 2022) . Il coronavirus è giunto per la prima volta in Corea del Nord dall’inizio della pandemia. Ora si teme per una possibile catastrofe sanitaria, in un paese dove la maggior parte della popolazione vive in pessime condizioni e tutta la popolazione è completamente non vaccinata. La Leggi su periodicodaily (Di venerdì 13 maggio 2022) . Il coronavirus è giunto per lavolta indeldall’inizio della pandemia. Ora si teme per una possibile catastrofe sanitaria, in un paese dove la maggior parte della popolazione vive in pessime condizioni e tutta la popolazione è completamente non vaccinata. La

Advertising

Agenzia_Ansa : Nella Corea del Nord Kim ordina il lockdown dopo il primo caso di Covid-19 #ANSA - LaStampa : La Corea del Nord ammette il primo decesso per Covid dall’inizio della pandemia - fanpage : Corea del Nord, un caso surreale: il #Covid sarebbe comparso soltanto l'11 maggio con un boom di contagi - DiegoCheli : @La7tv Sarò molto schietto ,se devo scegliere tra un'Ucraina divisa in due come la Corea o il serio rischio di una… - Taerikakook : RT @tanagliaaa: petizione Corea del Sud al #Eurovision -