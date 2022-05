La cessione di Coutinho a 20 milioni è il simbolo del fallimento del Barcellona (Di venerdì 13 maggio 2022) Quello di Coutinho fu l’acquisto più costoso della storia del Barcellona: 120 milioni più 40 di bonus. I blaugrana lo presero dal Liverpool nel 2018. Nel 2022, quattro anni dopo, il brasiliano è stato ceduto all’Aston Villa – dove ha giocato in prestito in questi mesi – per circa 20 milioni di euro. La metà di quanto era stato pattuito a gennaio. All’esterno, si dicono tutti soddisfatti dell’operazione: Gerrard che ritrova un suo ex compagno di squadra, il ragazzo che a Birmingham si trova molto meglio che in Catalogna e pure il Barça, che recupera qualche soldino e che risparmia il pesantissimo ingaggio di Coutinho, circa sedici milioni di euro annui. Ora il calciatore guadagnerà la metà. Per il Paìs, invece, è una cessione che simboleggia il ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 13 maggio 2022) Quello difu l’acquisto più costoso della storia del: 120più 40 di bonus. I blaugrana lo presero dal Liverpool nel 2018. Nel 2022, quattro anni dopo, il brasiliano è stato ceduto all’Aston Villa – dove ha giocato in prestito in questi mesi – per circa 20di euro. La metà di quanto era stato pattuito a gennaio. All’esterno, si dicono tutti soddisfatti dell’operazione: Gerrard che ritrova un suo ex compagno di squadra, il ragazzo che a Birmingham si trova molto meglio che in Catalogna e pure il Barça, che recupera qualche soldino e che risparmia il pesantissimo ingaggio di, circa sedicidi euro annui. Ora il calciatore guadagnerà la metà. Per il Paìs, invece, è unache simboleggia il ...

Advertising

CB_Ignoranza : La parabola di Coutinho si è chiusa ieri con la cessione all'Aston Villa per 20 milioni. A soli 4 anni di distanza… - napolista : La cessione di #Coutinho a 20 milioni è il simbolo del fallimento del #Barcellona Lo scrive El Paìs. È un risultat… - ValeDaRiz : RT @CB_Ignoranza: La parabola di Coutinho si è chiusa ieri con la cessione all'Aston Villa per 20 milioni. A soli 4 anni di distanza il Bar… - avfcnewsgossip : RT @CB_Ignoranza: La parabola di Coutinho si è chiusa ieri con la cessione all'Aston Villa per 20 milioni. A soli 4 anni di distanza il Bar… - EdoardoQuaquini : RT @CB_Ignoranza: La parabola di Coutinho si è chiusa ieri con la cessione all'Aston Villa per 20 milioni. A soli 4 anni di distanza il Bar… -