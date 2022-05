In questo bar giapponese entri solo se sei uno scrittore in ritardo sulle consegne (Di venerdì 13 maggio 2022) A Tokyo si paga per essere incitati da un team che ti segue a vista Sembra una trovata da film commedia à la Michel Gondry, ma è tutto vero. Lo smart working ha generato mostri (di pigrizia e procrastinazione) durante la pandemia, e così a Tokyo è stato aperto un bar pensato per pressare gli scrittori in ritardo sulle consegne. Il bar si chiama Genko … Leggi su it.mashable (Di venerdì 13 maggio 2022) A Tokyo si paga per essere incitati da un team che ti segue a vista Sembra una trovata da film commedia à la Michel Gondry, ma è tutto vero. Lo smart working ha generato mostri (di pigrizia e procrastinazione) durante la pandemia, e così a Tokyo è stato aperto un bar pensato per pressare gli scrittori in. Il bar si chiama Genko …

