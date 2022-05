Google: occhiali per tradurre in tempo reale (Di venerdì 13 maggio 2022) Google lancia il prototipo di occhiali in grado di tradurre in tempo reale. A presentare il progetto visionario è stato il Ceo di Big G, Sundar Pichai durante il vertice degli sviluppatori I/O di Google. Durante l’incontro ha infatti mostrato un video dimostrando che indossando gli occhiali che usano la realtà aumentata si potrebbe capire cosa sta dicendo un’altra persona semplicemente leggendo i sottotitoli che vengono presentati attraverso le lenti mentre questa parla. Il progetto è ancora in fase di aggiustamento, pertanto non ne è stata ancora avviata la produzione in serie. Dunque ancora non è chiaro quando il prodotto sarà presentato sul mercato per permetterne l’acquisto. L’azienda statunitense comunque si è avventurata per la prima volta sulla strada verso ... Leggi su zon (Di venerdì 13 maggio 2022)lancia il prototipo diin grado diin. A presentare il progetto visionario è stato il Ceo di Big G, Sundar Pichai durante il vertice degli sviluppatori I/O di. Durante l’incontro ha infatti mostrato un video dimostrando che indossando gliche usano la realtà aumentata si potrebbe capire cosa sta dicendo un’altra persona semplicemente leggendo i sottotitoli che vengono presentati attraverso le lenti mentre questa parla. Il progetto è ancora in fase di aggiustamento, pertanto non ne è stata ancora avviata la produzione in serie. Dunque ancora non è chiaro quando il prodotto sarà presentato sul mercato per permetterne l’acquisto. L’azienda statunitense comunque si è avventurata per la prima volta sulla strada verso ...

