Golf | PGA Tour 2022 | Sebastian Munoz piazza un super -12 nel primo round dell’AT&T Byron Nelson Buon giro per Francesco Molinari

(Di venerdì 13 maggio 2022) Iisti del PGAsi spostano in Texas per dar vita all’AT&T(montepremi 9,1 milioni di dollari). L’evento, nato nel lontano 1944, ha regalato subito un avvio pirotecnico grazie ad uno scatenato. Il colombiano mette a segno uno straordinario -12 neld’apertura diventando ilista nella storia ad aver siglato dueda 60 colpi nella stessa stagione. Dopo il 60to a novembre sul par 70 dell’RSM Classic il sudamericano si è ripetuto sul percorso par 72 del TPC Craig Ranch di McKinney (Texas, Stati Uniti) incappando addirittura in un bogey alla buca 8. Persono ben quattro i colpi di margine sui suoi più diretti ...

Advertising

___livia95___ : Era un golfista junior di alto livello nella PGA Metropolitan Section (NY, NJ, CT) e ha giocato nella squadra di go… - Christi99760781 : RT @DiDirie: ?LIVE di OGGI? 1?? GOLF PGA Tour 2019 - Una buca tira l'altra col Cuggi - dalle 17:00 sul mio canale Twich - Ariodirienzo87.… - GiornaleLORA : GOLF PGA Tour: AT&T Byron Nelson, con F. Molinari c’è anche Scheffler DP World Tour: sei azzurri al Soudal Open, vi… - DiDirie : ?LIVE di OGGI? 1?? GOLF PGA Tour 2019 - Una buca tira l'altra col Cuggi - dalle 17:00 sul mio canale Twich - Ariod… - FederGolf : ?? AT&T Byron Nelson ??? dal 12 al 15 maggio ? TPC Craig Ranch, Texas ???? Tra i protagonisti del torneo Francesco… -

... il titolovinto un anno fa Sei Major vinti, Top50 nel ranking mondiale per oltre 25 anni consecutivi, l'ultima grande competizione vinta solo un anno fa. Phil Mickelson è una leggenda del...... ed EA sta anche lavorando a un nuovo gioco di simulazione di, EA SportsTour, che uscirà nella primavera del 2023. La FIFA prevede ancora di lavorare con altri editori su giochi futuri con ...I golfisti del PGA Tour si spostano in Texas per dar vita all'AT&T Byron Nelson (montepremi 9,1 milioni di dollari). L'evento, nato nel lontano 1944, ha regalato subito un avvio pirotecnico grazie ad ...Après plusieurs semaines dans le flou, le PGA Tour a finalement tranché et refuse que ses joueurs prennent part au LIV Golf Invitational in London, ...