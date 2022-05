Eurovision 2022, Blanco e Mahmood in un locale di Torino con la Kalush Orchestra improvvisano una versione inedita di “Brividi” (Di venerdì 13 maggio 2022) Blanco e Mahmood, a Torino per l’Eurovision Song Contest, si incontrano in un locale della città con la band ucraina Kalush Orchestra e improvvisano una versione inedita di “Brividi“. I due cantanti italiani che rappresentano proprio l’Italia all’Eurovision in quanto freschi vincitori del Festival di Sanremo, sono stati accompagnati al pianoforte e al flauto dalla band ucraina in un sorprendente e inaspettato featuring fuori programma. Gli ucraini della Kalush Orchestra si sono qualificati alla finalissima di sabato 14 maggio, superando lo scoglio della prima semifinale della kermesse musicale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022), aper l’Song Contest, si incontrano in undella città con la band ucrainaunadi ““. I due cantanti italiani che rappresentano proprio l’Italia all’in quanto freschi vincitori del Festival di Sanremo, sono stati accompagnati al pianoforte e al flauto dalla band ucraina in un sorprendente e inaspettato featuring fuori programma. Gli ucraini dellasi sono qualificati alla finalissima di sabato 14 maggio, superando lo scoglio della prima semifinale della kermesse musicale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

