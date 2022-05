De Ligt, ancora tu? Questa volta l’ha davvero combinata grossa (Di venerdì 13 maggio 2022) Matthijs De Ligt sta vivendo una stagione a fasi alterne e ancora una volta è stato protagonista di un pasticcio che ormai è tradizione. La finale di Coppa Italia ha regalato ancora una volta una brutta sensazione alla Juventus, con i bianconeri che hanno perso il trofeo nazionale e dopo undici anni non riusciranno a vincere nessun titolo in un’annata che fortunatamente sta ormai volgendo al termine e che non ha dato davvero nessuna soddisfazione all’interno di un anno molto negativo, con Matthijs De Ligt che ha combinato ancora una volta un problema enorme per la Signora. Matthijs De Ligt Juventus (Ansa Foto)Matthijs De Ligt è uno dei difensori in assoluto tra i migliori della Serie A, ma purtroppo ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 13 maggio 2022) Matthijs Desta vivendo una stagione a fasi alterne eunaè stato protagonista di un pasticcio che ormai è tradizione. La finale di Coppa Italia ha regalatounauna brutta sensazione alla Juventus, con i bianconeri che hanno perso il trofeo nazionale e dopo undici anni non riusciranno a vincere nessun titolo in un’annata che fortunatamente sta ormai volgendo al termine e che non ha datonessuna soddisfazione all’interno di un anno molto negativo, con Matthijs Deche ha combinatounaun problema enorme per la Signora. Matthijs DeJuventus (Ansa Foto)Matthijs Deè uno dei difensori in assoluto tra i migliori della Serie A, ma purtroppo ...

