Covid | Corea del Nord in lockdown | perché si rischia la catastrofe Seul offre i vaccini

Advertising

Agenzia_Ansa : Nella Corea del Nord Kim ordina il lockdown dopo il primo caso di Covid-19 #ANSA - fanpage : Corea del Nord, un caso surreale: il #Covid sarebbe comparso soltanto l'11 maggio con un boom di contagi - LaStampa : La Corea del Nord ammette il primo decesso per Covid dall’inizio della pandemia - SLN_Magazine : Covid Corea Nord oggi, primi contagi: Paese in lockdown. Leggi l'articolo cliccando qui ?? - Agenpress : Corea del Nord. 187mila casi di covid. Kim Jong-un ordina il lockdown a livello nazionale -

"Sei morti e decine di migliaia di casi dida variante Omicron indel Nord. Si rischia una catastrofe simile a quella del 2020", avverte in un tweet Matteo Bassetti, direttore della ...Ladel Nord ha fatto sapere che oltre 187.000 persone sono state "isolate e curate" per febbre, dopo che il Paese ha segnalato i suoi primi casi di- 19 e confermato almeno un decesso legato ...Il Coronavirus ha causato le prime vittime in uno dei Paesi più poveri al mondo. Il sistema sanitario, il livello di vaccinazioni: perché si teme una strage ...Niente vaccini, scarsa capacità di effettuare test e sistema sanitario carente: Pyongyang in crisi di fronte al primo focolaio dichiarato di coronavirus. A ...