“Costretta in stanza con un collega petomane per punizione” | la denuncia della giornalista Rai

Roma, 13 mag — Difficile non pensare alle prodezze di Ugo Tognazzi ne Il petomane apprendendo la vicenda di cui è protagonista la conduttrice del Tg1 Dania Mondini. Il mezzobusto Rai ha infatti denunciato i suoi superiori che per «punizione» l'avrebbero costretta a lavorare in una stanza con un collega affetto da gravi problemi di meteorismo ed eruttazioni. Il caso è quindi finito nella Procura di Roma, dove il pm ha aperto un fascicolo per stalking nei confronti dei giornalisti accusati dalla Mondini di averla condannata ad una vita lavorativa a base di flatulenze nauseabonde: Filippo Gaudenzi, Marco Betello, Piero Felice Damosso, Andrea Montanari e Costanza Crescimbeni. Perché proprio stalking e non mobbing? Un interrogativo a cui, per ora, nessuno riesce ...

