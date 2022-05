Caso camici, prosciolto Fontana: "Il fatto non sussiste" (Di venerdì 13 maggio 2022) Nessun processo per il presidente della Lombardia Attilio Fontana per il Caso camici. Lo ha deciso il gup di Milano Chiara Valori sostenendo che "il fatto non sussiste". Il governatore lombardo e altre 4 persone erano state accusate di... Leggi su europa.today (Di venerdì 13 maggio 2022) Nessun processo per il presidente della Lombardia Attilioper il. Lo ha deciso il gup di Milano Chiara Valori sostenendo che "ilnon". Il governatore lombardo e altre 4 persone erano state accusate di...

Advertising

AngeloCiocca : Prosciolto il presidente della Regione Lombardia per il caso camici. Chissà ora a cosa si attaccheranno a sinistra. - zucca64 : RT @Giorgiolaporta: #Fontana prosciolto per il caso #camici. Se siete fortunati potrete trovare un trafiletto a pagina 278 dei quotidiani d… - Giorgiolaporta : #Fontana prosciolto per il caso #camici. Se siete fortunati potrete trovare un trafiletto a pagina 278 dei quotidia… - mariamacina : RT @dariodangelo91: #Fontana prosciolto nel caso #camici. Il Gup di Milano ha stabilito il non luogo a procedere 'perché il fatto non sussi… - infoitinterno : Caso camici, legali Fontana e Bongiovanni: 'Errore aver iniziato indagine su buona azione' - Il Sole 24 ORE -