Attacco hacker all'Italia, i pm antiterrorismo indagano su Killnet (Di venerdì 13 maggio 2022) indagano i pm dell'antiterrorismo della procura di Roma, coordinati dal procuratore aggiunto Michele Prestipino, sull'Attacco hacker che ha colpito mercoledì pomeriggio sette siti istituzionali, tra cui quello del Senato, dell'Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Difesa. Una prima informativa della Polizia postale è arrivata ieri a piazzale Clodio. Ad occuparsi delle indagini sull'Attacco, di tipo DDos (Denial of Service, malfunzionamento dovuto a un Attacco informatico) da parte di più computer "zombie" controllati a distanza dagli hacker e rivendicato dal collettivo filorusso Killnet, sono gli esperti del Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche (Cnaipic) della Polizia postale.

