Android 13 è già disponibile su questi dispositivi Xiaomi???

Xiaomi aggiorna ufficialmente ad Android 13 tre dispositivi: ecco quali Un pò in maniera inaspettata in occasione del Google I/O 2022 Android 13 sarà già disponibile su 3 dispositivi Xiaomi. Ovviamente al momento parliamo di una versione BETA di Android 13, considerando che alcuni smartphone ancora non si aggiornano alla versione 12. I 3 dispositivi che potranno provare già Android 13 sono: Xiaomi 12, 12 Pro e Pad 5. L'update è già arrivato ai primi Beta Tester che stanno provando le novità in questo momento. La presenza dei tablet Xiaomi Pad 5 nell'elenco sembra abbastanza inaspettata poiché, in termini di aggiornamenti software, di solito ricevono meno attenzione.

