Ambra Angiolini dimentica Allegri | paparazzata mentre bacia un uomo misterioso

Advertising

SoniaSamoggia : RT @fanpage: Ambra Angiolini avrebbe un nuovo amore - zazoomblog : Ambra Angiolini e Allegri spunta il bacio passionale che spegne tutte le speranze: beccata! - #Ambra #Angiolini… - zazoomblog : Ambra Angiolini e Allegri spunta il bacio passionale che spegne tutte le speranze: beccata! - #Ambra #Angiolini… - infoitcultura : Ambra Angiolini archivia Allegri: beccata mentre bacia un altro uomo! - infoitcultura : Ambra Angiolini dimentica Allegri: ecco la bella notizia -

volta pagina. Archiviato il rapporto con Max Allegri (durato 5 anni e finito, a quanto pare, per un tradimento) ora l'attrice è vicina a un altro uomo. L'ex volto di Non è la Rai è ...Dopo la sconfitta di ieri sera nel match Juventus - Inter finito 2 a 4, per Max Allegri non finiscono le brutte notizie. Sembrerebbe che la sua exl'abbia dimenticato completamente e abbia voltato pagina. Una relazione durata quasi cinque anni che è volta al termine proprio lo scorso ottobre. Il motivo Non è stata data alcuna ...Secondo indiscrezioni Ambra Angiolini avrebbe un nuovo amore: i due sarebbero stati visti a Roma durante un romantico aperitivo durante il quale si sarebbero scambiati un appassionato bacio. Per la ...Ambra Angiolini ha sempre mostrato una parte di lei forte e caparbia, apprezzatissima dal pubblico proprio per questa peculiarità, si espone senza timore ...