Un’altra nave russa in fiamme davanti a Odessa (video). Azov resiste nell’acciaieria: “Non cediamo” (Di giovedì 12 maggio 2022) In fiamme nel Mar Nero Un’altra nave russa, un altro colpo alla flotta di Putin. Lo sostiene il portavoce dell’Amministrazione militare regionale di Odessa, secondo cui la “Vsevolod Bobrov”, nave di supporto, è stata rimorchiata verso il porto di Sebastopoli dall’area vicino all’Isola dei serpenti dopo avere preso fuoco. Nelle immagini di questo servizio sulla tv ucraina la nave che sarebbe stata colpita. Esplosioni a Kherson Forti esplosioni sono state invece registrate nel centro di Kherson, città dell’Ucraina meridionale sotto il controllo russo. Lo ha riferito l’agenzia Sputnik, che parla di oltre sei esplosioni. Ieri sera nella regione di Kherson i russi avrebbero attaccato due volte il villaggio Osokorovka con bombe al fosforo. A sostenerlo, secondo quanto ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 12 maggio 2022) Innel Mar Nero, un altro colpo alla flotta di Putin. Lo sostiene il portavoce dell’Amministrazione militare regionale di, secondo cui la “Vsevolod Bobrov”,di supporto, è stata rimorchiata verso il porto di Sebastopoli dall’area vicino all’Isola dei serpenti dopo avere preso fuoco. Nelle immagini di questo servizio sulla tv ucraina lache sarebbe stata colpita. Esplosioni a Kherson Forti esplosioni sono state invece registrate nel centro di Kherson, città dell’Ucraina meridionale sotto il controllo russo. Lo ha riferito l’agenzia Sputnik, che parla di oltre sei esplosioni. Ieri sera nella regione di Kherson i russi avrebbero attaccato due volte il villaggio Osokorovka con bombe al fosforo. A sostenerlo, secondo quanto ...

