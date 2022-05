Ultime Notizie – Koelliker protagonista a Transpotec Logitec 2022 con la gamma elettrica Professional (Di giovedì 12 maggio 2022) Il Gruppo Koelliker è protagonista al Transpotec Logitec 2022, nell’ambito della mobilità green, con la gamma Professional di veicoli commerciali a zero emissioni che oggi si arricchisce di due novità. Sono esposti infatti, in anteprima assoluta per l’Italia, due nuovi veicoli commerciali elettrici: il pick up Maxus T9 e il veicolo commerciale 3MX, il motofurgone a tre ruote a marchio Wuzheng, ideale per svariati tipi di utilizzi: dall’edilizia alla logistica urbana, dall’agricoltura allo street food. Le due new entry vanno ad aggiungersi ai van elettrici Maxus, eDeliver3 e Deliver9, che stanno riscuotendo grande apprezzamento tra gli addetti del settore, per le loro caratteristiche di agilità, spazio di carico e autonomia capace di coprire tutto il turno di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 12 maggio 2022) Il Gruppoal, nell’ambito della mobilità green, con ladi veicoli commerciali a zero emissioni che oggi si arricchisce di due novità. Sono esposti infatti, in anteprima assoluta per l’Italia, due nuovi veicoli commerciali elettrici: il pick up Maxus T9 e il veicolo commerciale 3MX, il motofurgone a tre ruote a marchio Wuzheng, ideale per svariati tipi di utilizzi: dall’edilizia alla logistica urbana, dall’agricoltura allo street food. Le due new entry vanno ad aggiungersi ai van elettrici Maxus, eDeliver3 e Deliver9, che stanno riscuotendo grande apprezzamento tra gli addetti del settore, per le loro caratteristiche di agilità, spazio di carico e autonomia capace di coprire tutto il turno di ...

