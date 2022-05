Ultime Notizie – De Lorenzis (M5s): ‘Affrontare transizione green per diventare più resilienti’ (Di giovedì 12 maggio 2022) Nella transizione green “non ci può essere un’opportunità se non c’è una minaccia. Bisogna governare le scelte per gli scenari futuri e approfittare delle opportunità. E’ complesso, ognuno dovrà fare il proprio ruolo. Ma c’è più rischio nel non fare nulla che nel cambiare e affrontare il cambiamento e la transizione per diventare più resilienti”. Lo ha detto Diego De Lorenzis, componente della commissione Trasporti alla Camera, nel corso della prima edizione del Mobility Forum. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 12 maggio 2022) Nella“non ci può essere un’opportunità se non c’è una minaccia. Bisogna governare le scelte per gli scenari futuri e approfittare delle opportunità. E’ complesso, ognuno dovrà fare il proprio ruolo. Ma c’è più rischio nel non fare nulla che nel cambiare e affrontare il cambiamento e laperpiù resilienti”. Lo ha detto Diego De, componente della commissione Trasporti alla Camera, nel corso della prima edizione del Mobility Forum. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

