**Ucraina: Draghi, 'Italia pronta a fare sua parte per pace'** (Di giovedì 12 maggio 2022) Washington, 12 mag.(Adnkronos) - La guerra in Ucraina "minaccia la nostra prosperità e la nostra sicurezza energetica. Ma come ha fatto tante volte nella sua grandiosa storia, l'Italia ha ripreso slancio e siamo pronti a fare la nostra parte con gli europei e con gli alleati transatlantici per andare oltre questo momento tragico e ripristinare la pace". Lo ha detto il premier Mario Draghi, in un passaggio del suo intervento all'Atlantic Council dove è stato insignito del Distinguished Leadership.

