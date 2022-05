Traffico Roma del 12-05-2022 ore 13:30 (Di giovedì 12 maggio 2022) Luceverde Roma ben trovati a questo aggiornamento da Simona Cerchiara di nuovo Buongiorno sulla tangenziale è chiusa la nuova galleria in direzione Salaria a causa di un veicolo in panne all’altezza di batteria tutto fermo nella galleria e ripercussioni non soltanto sulla tangenziale ma anche sul tratto Urbano della A24 diminuito il Traffico su Lungotevere sul Raccordo Anulare ora complessivamente scorrevole mentre abbiamo ancora disagi sulla Pontina per i lavori tra Castel Romano e Tor de’ Cenci 2 km di coda In entrambe le direzioni nella zona del Foro Italico possibili difficoltà di circolazione sul lungotevere sul viale di Tor di Quinto ieri record di ingressi al Foro Italico per l’Internazionale di tennis ma per i dettagli di queste di altre notizie ricordo che potete consultare il sito Roma.luceverde.it Grazie ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 12 maggio 2022) Luceverdeben trovati a questo aggiornamento da Simona Cerchiara di nuovo Buongiorno sulla tangenziale è chiusa la nuova galleria in direzione Salaria a causa di un veicolo in panne all’altezza di batteria tutto fermo nella galleria e ripercussioni non soltanto sulla tangenziale ma anche sul tratto Urbano della A24 diminuito ilsu Lungotevere sul Raccordo Anulare ora complessivamente scorrevole mentre abbiamo ancora disagi sulla Pontina per i lavori tra Castelno e Tor de’ Cenci 2 km di coda In entrambe le direzioni nella zona del Foro Italico possibili difficoltà di circolazione sul lungotevere sul viale di Tor di Quinto ieri record di ingressi al Foro Italico per l’Internazionale di tennis ma per i dettagli di queste di altre notizie ricordo che potete consultare il sito.luceverde.it Grazie ...

