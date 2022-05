Slovenia | esplosione in un impianto chimico vicino a Lubiana | la colonna di fumo nero – Video

(Di giovedì 12 maggio 2022) Fortenella mattinata allo stabilimentoMelamin di Ko?evje, a circa 60 chilometri da, in. Secondo fonti locali, due persone sono rimaste ferite gravemente e trasportate all’ospedale, mentre almeno altre dieci hanno riportato ferite più lievi. La polizia ha esortato i residenti a non uscire di casa e a chiudere le finestre.Facebook/Dusan Vlasic L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Un'esplosione in un impianto chimico nel sud-est della Slovenia ha causato almeno 20 feriti. Le autorità hanno esortato i residenti nelle vicinanze a rimanere al chiuso. La deflagrazione è avvenuta in un impianto chimico nel sud-est della Slovenia causando almeno 10 feriti.