Sinner-Krajinovic in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2022

Jannik Sinner dovrà vedersela con Filip Krajinovic nella circostanza degli ottavi di finale del tabellone principale degli Internazionali BNL d'Italia 2022. Il tennista italiano ha eliminato in serie Pedro Martinez e Fabio Fognini, ergendosi come unico italiano rimasto in gioco sul Foro romano. Il serbo, invece, dotato di un servizio rilevante e di un ottimo rovescio come l'altoatesino, ha sorprendo il mondo intero eliminando il più quotato Andrey Rublev al debutto di quest'ultimo. Sfida interessante, con Sinner favorito, ma in generale aperta anche a una sorpresa firmata dall'outsider di Belgrado. Prova del nove da superare per l'azzurrino, il quale vorrà certamente far sognare il pubblico italiano sul Centrale di Roma; Krajinovic, comunque, sornione, proverà a ...

