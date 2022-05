Saronno, due studentesse investite davanti all’Istituto Prealpi (Di giovedì 12 maggio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Nella mattinata di oggi, giovedì 12 maggio, due studentesse sono state investite a Saronno, in via San Francesco, mentre si stavano recando a scuola. È accaduto intorno alle 7.40. Le due ragazze, di 15 e 16 anni, si trovavano nei pressi dell’Istituto Prealpi quando un auto guidata da una 49enne le ha urtate. La macchina ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 12 maggio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Nella mattinata di oggi, giovedì 12 maggio, duesono state, in via San Francesco, mentre si stavano recando a scuola. È accaduto intorno alle 7.40. Le due ragazze, di 15 e 16 anni, si trovavano nei pressi dell’Istitutoquando un auto guidata da una 49enne le ha urtate. La macchina ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

