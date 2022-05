Oroscopo della settimana dal 16 maggio al 22 maggio

(Di giovedì 12 maggio 2022) In questa bella primavera, arrivano notizie dal cielo che ci invitano ad essere più concentrati, più presenti, più attenti in quello che facciamo durante le nostre giornate. Un pianeta, in particolare, ha deciso di metterci tutti un po’ alla prova su questo fronte. Scopriamo di più nell’. Il cielo dell’prossima Le stelle in questo periodo hanno deciso di stimolare le nostre risorse, facendoci un po’ sudare, soprattutto nel campocomunicazione,lucidità di pensiero, degli spostamenti. A farsi carico di questo compito è Mercurio, il pianeta che ha deciso di camminare per un po’ in moto retrogrado. Fino a giugno, questa stella in posizione dispettosa, ci complicherà le giornate con imprevisti, guasti, intoppi vari. Come sempre, nelle questioni che riguardano gli ...

paologoriburde : @valvolo81 Eccolo @pinupz @eroilroscio ora facci l’oroscopo della giornata Alexa ?? - AngelRoBaby : Della serie : non credo nell'oroscopo MA almeno su una parte ha ragione. Ho l'acqua alla gola ????? - Arietevf : #ariete Verso la metà della giornata la Luna entrerà nel segno della Bilancia e ... - gemellivf : #gemelli Vi sentirete meglio nella seconda parte della giornata, quando la Luna ent... - leonevf : #leone La Luna presente nel segno amico della Bilancia è un vero e proprio tocca... -

Persino il favore dei pellerossa nelle fortune dell'Ariete Persino gli indiani d'America credevano che i nati tra marzo e aprile avessero il favore delle stelle enatura. Non c'èche ...di oggi 11 maggio Ariete. 21/3 " 20/4 Per colpaLuna opposta a Giove in casa vostra, qualche intemperanza in vista soprattutto con la dolce metà, ma presto si ristabilirà l'intesa e l'...Le previsioni zodiacali di venerdì con le stelline dell'oroscopo del 13 maggio: Vergine valutato in giornata normale, in difficoltà il Cancro ...In questi giorni, la tua attenzione è orientata in due direzioni, entrambe altrettanto interessanti. Non si tratta di sceglierne una ma di fare del tuo meglio per riuscire a seguirle tutte e due.