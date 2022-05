No, Elon Musk non ha twittato di voler comprare Facebook per cancellarlo (Di giovedì 12 maggio 2022) Il 26 aprile 2022 su Facebook è stato pubblicato uno screenshot di un presunto tweet in inglese pubblicato da Elon Musk il giorno precedente alle 9:12 del mattino. Il Ceo di Tesla e di SpaceX avrebbe scritto: «Ora che ho comprato Twitter, lo cancellerò. Facebook è il prossimo. Uscite e godetevi la vostra vita». Il riferimento è all’annuncio che Musk comprerà Twitter, dopo che il consiglio d’amministrazione del social ha accettato la sua offerta di circa 44 miliardi di dollari. Il contenuto oggetto di analisi veicola una notizia infondata. Non esiste alcun riscontro sulle testate nazionali e internazionali di questo contenuto pubblicato da Musk. Il presunto tweet non esiste neanche tra quelli pubblicati dal suo account Twitter ufficiale, come si può verificare qui. Contattato ... Leggi su facta.news (Di giovedì 12 maggio 2022) Il 26 aprile 2022 suè stato pubblicato uno screenshot di un presunto tweet in inglese pubblicato dail giorno precedente alle 9:12 del mattino. Il Ceo di Tesla e di SpaceX avrebbe scritto: «Ora che ho comprato Twitter, lo cancellerò.è il prossimo. Uscite e godetevi la vostra vita». Il riferimento è all’annuncio checomprerà Twitter, dopo che il consiglio d’amministrazione del social ha accettato la sua offerta di circa 44 miliardi di dollari. Il contenuto oggetto di analisi veicola una notizia infondata. Non esiste alcun riscontro sulle testate nazionali e internazionali di questo contenuto pubblicato da. Il presunto tweet non esiste neanche tra quelli pubblicati dal suo account Twitter ufficiale, come si può verificare qui. Contattato ...

